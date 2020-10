Emmanuel Macron devant le cercueil de Samuel Paty, à la Sorbonne le 21 octobre 2020. — Francois Mori/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le parent d’élève Brahim C. et l’islamiste sulfureux Abdelhakim Sefrioui ont été mis en examen mercredi pour « complicité d’assassinat terroriste » dans l’enquête sur la mort de l’enseignant Samuel Paty, a annoncé le Parquet national antiterroriste. Deux amis de l’assaillant, Naim B. (18 ans) et Azim E. (19 ans), ainsi que les deux collégiens de 14 et 15 ans, accusés d’avoir désigné contre rémunération l’enseignant à l’assaillant ont également été mis en examen du même chef. Enfin, un troisième proche du terroriste, Yussuf C., est lui poursuivi pour « association de malfaiteurs terroriste en vue de commettre des crimes d’atteintes aux personnes ».

Trois semaines après leur match de catch, Donald Trump et Joe Biden se retrouvent pour un second et dernier duel jeudi soir. Les candidats à la présidentielle américaine vont croiser le fer pendant 90 minutes, à partir de 21 heures (3 heures dans la nuit de jeudi à vendredi, heure de Paris). A 12 jours du scrutin du 3 novembre, cette joute oratoire sera la dernière occasion pour eux d’influencer les indécis, alors que Donald Trump compte en moyenne 8 points de retard sur son adversaire. Philippe Berry, correspondant de 20 Minutes aux Etats-Unis, revient sur les enjeux principaux de ce débat.

L’Olympique de Marseille s’est fait battre en toute fin de match (0-1) mercredi soir en Grèce par l’Olympiakos, pour son retour en Ligue des champions après sept ans d’absence. Après un bon début de match, les Marseillais se sont éteints petit à petit, avant d'être punis par un but grec dans le temps additionnel. Le plus dur est d’entendre le nom du passeur, qui n’est autre que Mathieu Valbuena. Les Marseillais doivent regretter d’avoir laissé filé le joueur chez les Grecs.