Un arbre arraché par le vent (illustration). — ykaiavu/Pixabay

Barbara continue de faire des ravages. La tempête a fait un mort et privait mercredi soir encore 2.000 foyers d’électricité selon le distributeur Enedis. Le sexagénaire s’est retrouvé coincé mercredi matin par un arbre qui s’est écroulé sur lui, dans son jardin à Digoin en Saône-et-Loire. N’ayant pas réussi à se libérer, il est mort étouffé peu après, a indiqué la gendarmerie du département.

La tempête, qui a soufflé le plus violemment dans le Sud-Ouest, a privé jusqu’à 76.000 foyers d’électricité, selon un décompte réalisé par Enedis. Parmi eux, 15.000 sont situés en Auvergne, a précisé le groupe. A 19 heures, ce nombre était descendu à 2.000 foyers.

Conseils de sécurité

Le distributeur « a déclenché sa Force d’intervention rapide électricité (FIRE) qui permet de mobiliser des salariés des régions voisines pour rétablir au plus vite l’électricité dans les zones concernées ». Enedis rappelle en outre au public de « ne pas toucher un fil à terre » et, en cas d’usage d’un groupe électrogène individuel, de le placer à l’extérieur de l’habitation puis de penser à couper le disjoncteur. Tout incident anormal peut être signalé à Enedis « via le numéro 09.726.750 + chiffres du département ».