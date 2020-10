Un homme porte un masque à Marseille — NICOLAS TUCAT / AFP

Après trois jours d’assouplissement des règles, le port du masque dans la rue est redevenu obligatoire à Marseille et Aix-en-Provence. Un nouvel arrêté a été publié ce mardi 20 octobre par le préfet des Bouches-du-Rhône, Christophe Mirmand. Ce nouveau texte rétablit l’obligation du port du masque entre 6 h et 2 h du matin, « pour toute personne de onze ans ou plus se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. »

Cet arrêté vient donc durcir les mesures sanitaires en vigueur dans le département, puisque depuis un précédent arrêté daté du 17 octobre, le masque n’était obligatoire dehors que sur les marchés, près des commerces et des établissements scolaires. Depuis ce mardi, cette législation reste en vigueur uniquement dans les autres communes des Bouches-du-Rhône.

A Aix-en-Provence et Marseille en revanche, seules les personnes en situation de handicap restent dispensées du port du masque dans la rue. Cette dispense vaut aussi dans les espaces naturels classés, lorsque l’on circule sur un deux-roues ou lors de la pratique d’une activité sportive.