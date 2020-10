15h07 : Jean-François Ricard explique pourquoi deux mineurs sont déférés devant un juge

Le procureur indique que l’auteur de l’assassinat « ne disposait pas de moyen de l’identifier » et que l’identification du professeur a été rendue possible grâce à l’intervention de deux collégiens. Les deux collégiens sont soupçonnés d’avoir accepté l’argent et d’être restés avec l’auteur après que celui-ci a expliqué « vouloir entrer en contact avec Samuel Paty »

L'assaillant a proposé «300 ou 350euros» à un collégien pour identifier le professeur. Le proccureur explique que le collégien a accepté et s'est vu remettre une partie de la somme avant de rester «sur place avec l'auteur des faits». Le collégien qui a accepté l'argent a alors donné une description physique de Samuel Paty à Abdoullakh Abouyezidovitch A.