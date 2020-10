Hommage à Samuel Paty devant l’Assemblée nationale, le 20 octobre 2020. — Louise MERESSE/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France va rendre hommage ce mercredi à 19 heures dans la cour d’honneur de la Sorbonne à Samuel Patty. Le président de la République Emmanuel Macron a reçu lundi matin à l’Elysée la famille de ce professeur assassiné vendredi, pour lui exprimer ses condoléances mais aussi pour discuter de l’organisation de l’hommage national. L’Elysée souligne que le choix s’est porté sur la Sorbonne car c’est « le monument symbolique de l’esprit des Lumières et du rayonnement culturel, littéraire et éducatif de la France ».

Un rapport publié ce mercredi examinant les coûts liés aux décès prématurés, aux soins et aux journées de travail perdues tire la sonnette d’alarme. Dans celui-ci, le prix de la pollution de l’air est évalué à 166 milliards d’euros par an en Europe. Réalisé par le cabinet CE Delft pour l’Alliance européenne pour la santé publique (EPHA), plateforme d’ONG basée à Bruxelles, le document se penche sur 432 villes réparties dans les 27 pays de l’Union européenne, le Royaume-Uni, la Norvège et la Suisse. Le coût annuel à Paris est de 1.602 euros par habitant, devant Lyon, Nice, Melun et Douai.

C’est un très mauvais début pour le PSG en Ligue des champions. Paris a été logiquement dominé par Manchester United au Parc des Princes (1-2). Et comme à chaque fois que Verratti est blessé, le PSG se retrouve face à ses insuffisances dans la zone de création. 20 Minutes analyse pour vous ce match qui ne présage rien de bon pour la campagne européenne du club de la capitale.