Deux gendarmes lors de contrôles routiers (image d'illustration). — LOIC VENANCE / AFP

Le nombre de morts sur les routes a baissé au mois de septembre, annonce ce mardi la Sécurité routière, avec 11,3 % de décès en moins. Malgré cette amélioration, l’organisme constate une « hausse significative » du nombre de cyclistes décédés.

Au total, 275 personnes sont mortes sur les routes en septembre, contre 310 en septembre 2019. Les mortalités des jeunes de 18 à 24 ans (39 tués) et des personnes âgées de plus de 65 ans (66 tués) sont les plus basses de ces dix dernières années. Le nombre de personnes blessées sur les routes a lui légèrement augmenté (+0,9 %), à 6.320 en septembre. Les statistiques de l’Outre-Mer viennent toutefois contraster ces résultats : le nombre de personnes ayant perdu la vie sur les routes en septembre s’élève à 28 personnes, soit 11 de plus que l’année précédente.

La mortalité des cyclistes en forte hausse

De juillet à septembre, la mortalité routière est en forte baisse, par rapport à la même période de l’année dernière, avec 801 décès (-14 %, 127 personnes tuées en moins). Cette baisse concerne les automobilistes (-20 %) et les motocyclistes (-19 %).

En revanche, la mortalité des cyclistes a fortement augmenté, avec 37 tués en septembre soit 15 de plus par rapport à l’année dernière. Au 3e trimestre, marqué par une forte hausse du nombre d’usagers du vélo après le confinement, la mortalité des cyclistes est la plus forte de ces dix dernières années avec 83 tués.