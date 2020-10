Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, à Conflans Saint-Honorine le 16 octobre 2020. — ABDULMONAM EASSA-POOL/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les annonces de l’exécutif pour contrer l’islam radical ne cessent de s’accumuler depuis l’attentat à Conflans. Gérald Darmanin a ainsi annoncé lundi avoir demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de fermer la mosquée de Pantin. Celle-ci avait notamment relayé sur sa page Facebook une vidéo dénonçant le cours sur les caricatures de Mahomet. Emmanuel Macron a pour sa part redit que « les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays ». Mais le président de la République est sous pression. L’opposition ne veut pas se contenter d’un simple discours. Sur France 2, lundi, le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau l’a accusé de ne pas « mener [la] guerre » contre l’islamisme. Marine Le Pen a, elle, demandé une « législation de guerre », quand Jean-Luc Mélenchon appelait à « réprimer efficacement là où est le mal »

Ça va souffler dans le sud-ouest du pays, avec l’arrivée de la deuxième tempête de l’année. Météo France a placé quatre départements en vigilance orange ce mardi, à l’approche de la tempête Barbara. L’alerte concerne une bonne part de la chaîne des Pyrénées et en particulier les départements des Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l’Ariège, avec des vents violents attendus dans la soirée, a précisé l’organisme.

Les amateurs de foot vont pouvoir profiter du couvre-feu pour s’installer devant leur télé et regarder ce mardi l’ouverture de la Ligue des champions. Et au programme de cette première journée, pas moins de deux clubs français seront à suivre. Le Paris Saint-Germain va retrouver la C1, un mois et demi après avoir perdu en finale, par un choc explosif contre Manchester United à 21 heures. Au même moment Rennes fera ses grands débuts dans la compétition contre Krasnodar. Pour l’entraîneur de Paris, Thomas Tuchel, il faut désormais oublier le Final 8 de Lisbonne : « Le défi, c’est de recommencer, de prouver à nouveau, de se qualifier dans ce groupe très difficile. On commence avec zéro point, zéro but. » Le choc contre Manchester United en dira long sur la capacité du PSG à atteindre le Graal. Mais il manquera à cette affiche, Edinson Cavani. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG a été dispensé du voyage, en raison de son manque de préparation avec son nouveau club Manchester.