CHIFFRES Depuis samedi, il est interdit de se déplacer entre 21 heures à 6 heures en Ile-de-France et dans huit autres métropoles françaises

Couvre-feu: 3.019 verbalisations, 19.300 contrôles — FRED SCHEIBER/SIPA

Un premier bilan au bout d’un week-end de couvre-feu. Cette mesure, entrée en vigueur samedi afin de lutter contre la propagation du coronavirus et qui interdit tout déplacement à Paris et dans huit métropoles de 21 heures à 6 heures, a donné lieu à « 3.019 verbalisations », a annoncé lundi Gérald Darmanin.

« Il y a eu 19.300 contrôles », a précisé le ministre de l’Intérieur sur TF1, de « citoyens mais aussi des contrôles d’établissement, et il y a eu 3.019 verbalisations ». Tout contrevenant s’expose à une amende de 135 euros puis, en cas de double récidive (trois fraudes au total), à six mois de prison et 3.750 euros d’amende.

Des attestations pour pourvoir sortir

Pour rappel sont concernées l’Ile-de-France ainsi que les métropoles de Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble.

Comme pendant les semaines de confinement du printemps, les personnes sortant pendant le couvre-feu doivent se munir d’attestations de déplacements, et ce uniquement si elles ont des raisons valables de se déplacer – travail, proche à l’hôpital, etc.

Le nombre de contrôles et celui des verbalisations prouvent « que la police et la gendarmerie sont là, et que les Français sont à l’écoute des conditions sanitaires que le président de la République a souhaité », a ajouté Gérald Darmanin. « Dans la quasi-intégralité, ce couvre-feu est respecté. »