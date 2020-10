Hommage devant le collège de Samuel Paty, à Conflans-Sainte-Honorine le 17 octobre 2020. — Michel Euler/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Dimanche soir s’est tenu un conseil de défense à l’Elysée, présidé par Emmanuel Macron. Le chef de l’Etat, entouré de six de ses ministres et du procureur antiterroriste, Jean-François Ricard a voulu des mesures « concrètes » contre le terrorisme. Ainsi, dès lundi, les auteurs de 80 messages de soutien au terroriste de Conflans, Abdoullakh Anzorov, un jeune Tchétchène de 18 ans, seront contrôlés. L’Elysée a aussi promis la mise en place d'un «contre-discours» aux propos inexacts ou la propagande radicalisée, en citant l’exemple du discours d’Emmanuel Macron aux Mureaux qui a été « dévoyé » dans certains pays pour le présenter comme une « croisade anti-musulmans ».

L’attentat à Conflans oblige une fois de plus le gouvernement à agir dans sa lutte contre le terrorisme. Pour le ministre de l’économie, couper les vivres aux extrémistes est primordial. L’argent, et plus particulièrement lorsqu’il est opaque, est en effet le nerf de la guerre contre le terrorisme. Pour Bruno Le Maire, il est donc nécessaire de prendre des mesures car « les cryptomonnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme ». Le ministre de l’Economie va donc faire prochainement des propositions en ce sens.

La Ligue 1 a son nouveau leader. Si l’histoire retiendra que Lille a remporté le premier derby du Nord disputé à huis clos, il ne faudrait pas oublier l’essentiel, sportivement parlant. En restant invaincu pour la 11e fois d’affilée face à son rival lensois balayé dans les très grandes largeurs (4-0), le club nordiste en a aussi profité pour s’emparer de la tête du championnat dont il ne sera pas si facile à déloger.