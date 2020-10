Bitcoin, la monnaie virtuelle — Rick Bowmer/AP/SIPA

L’argent, et plus particulièrement lorsqu’il est opaque, est le nerf de la guerre contre le terrorisme. Pour Bruno Le Maire il est donc nécessaire de prendre des mesures car « les cryptomonnaies posent un vrai problème de financement du terrorisme ».

En tant que ministre des Finances, @BrunoLeMaire va proposer que dans le cadre de la loi sur les séparatismes, le contrôle des cryptomonnaies soit renforcé pour "surveiller le financement des réseaux islamistes".#ConflansSaintHonorine



« Il y a aujourd’hui un problème de financement d’un certain nombre d’associations islamistes ou de réseaux islamistes sur lesquels je pense nous devons et nous pouvons mieux faire », a affirmé le ministre de l’Economie dimanche sur France 3. Il compte donc faire des propositions au ministre de l’Intérieur, à Matignon et à l’Elysée, « pour renforcer le contrôle des fonds financiers ».

Des virements sans aucune trace

Actuellement, « vous pouvez aller demander 150 euros dans un bar-tabac, puis 150 euros dans un autre tabac et au bout du compte récolter une somme importante, 1.500 euros, qu’une association islamiste ou un combattant situé à l’étranger pourra retirer en liquide à l’étranger sans aucune trace », a-t-il illustré, invité de l’émission Dimanche en Politique. Mi-septembre, Paris, Berlin, Rome, Madrid et La Haye avaient d’ailleurs exigé des règles très strictes pour le déploiement de cryptomonnaies, telles la Libra de Facebook, sur le sol européen.