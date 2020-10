Attentat à Conflans EN DIRECT : Une onzième personne placée en garde à vue, l’enquête se poursuit…

9h41 : Castex veut plus de fermeté en cas de souci à l’école

Le Premier ministre Jean Castex a indiqué travailler à « une stratégie de riposte encore plus ferme, plus rapide et plus efficace quand un enseignant subit des menaces », dans un entretien au Journal du dimanche. « L’État sera à la hauteur de l’engagement (des enseignants) en répondant avec la plus grande fermeté à tous les ennemis de la République. Nous ne céderons rien, nous ne renoncerons jamais à ce que nous sommes : des citoyens libres et éclairés, dans une République laïque et solidaire, une et indivisible », fait valoir le chef du gouvernement.

« Nous devons renforcer la détection de tous les signaux faibles qui sont autant d’alertes d’une dérive possible vers la radicalisation et la violence terroriste », a-t-il ajouté. Interrogé sur le projet de loi sur le séparatisme qui doit être présenté en décembre au Conseil des ministres, Jean Castex a indiqué qu’il « n’excluait pas » de le compléter.