Des forces de l'ordre à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, après la décapitation d'un professeur d'histoire-géographie, le 16 octobre 2020. — AFP

L’hebdomadaire Charlie Hebdo a réagi sur Twitter au meurtre par décapitation d’un professeur d’histoire-géographie par un jeune homme de 18 ans, ce vendredi. L’enseignant du collègue Bois d’Aulne à Conflans-Sainte-Honorine (dans les Yvelines) avait montré à ses élèves les caricatures du prophète Mahomet lors d’un cours sur la liberté d’expression.

Cet acte immonde endeuille notre démocratie mais doit nous rendre plus combatifs que jamais pour défendre notre Liberté. — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 16, 2020

L’hebdomadaire satirique a apporté son « plus vif soutien à sa famille, à ses proches ainsi qu’à tous les enseignants » dans une série de tweets. Charlie Hebdo a fait part de son « sentiment d’horreur et de révolte ». Le journal a qualifié ce meurtre d'« acte immonde [qui] endeuille notre démocratie mais doit nous rendre plus combatifs que jamais pour défendre notre Liberté. »

Sur le réseau social, des internautes utilisent le hashtag #ToujoursCharlie pour rendre hommage à l’enseignant assassiné pour avoir republié les caricatures du prophète Mahomet.

Dans une allocution devant le collège où enseignait le professeur, Emmanuel Macron a déclaré : « Notre compatriote a été victime d’un attentat terroriste caractérisé ».