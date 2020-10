SNAPCHAT Cette semaine dans OMF « Oh My Fake », Clémence s’intéresse à une rumeur tombée du ciel en pleine épidémie…

Coronavirus : des drones pour surveiller Marseille ? C'est dans OMF "Oh My Fake" — 20 Minutes - OMF

Sous surveillance. Depuis quelques semaines, la vidéo d’un drone surveillant Marseille en pleine épidémie de coronavirus est devenue virale. Sur fond de tensions après l’annonce de la fermeture des bars et restaurants du fait du Covid-19, il n’en fallait pas plus pour que les esprits s’échauffent. Les comportements des Marseillais sont-ils traqués du ciel, par ordre de Paris ?

C’est la rumeur sur laquelle se penche cette semaine Clémence dans le dernier épisode d’OMF « Oh My fake ». Alors, vrai ou faux ? Et pourquoi tant d’émoi ? Vous le saurez en regardant ce dernier épisode.

