Emmanuel Macron a annoncé des couvre-feux nocturnes localisés, lors d'une interview télévisée le 14 octobre 2020. — Jacques Witt/SIPA

Ca y est, c'est le jour J. Le couvre-feu pour lutter contre le coronavirus entre en vigueur dans la nuit de ce vendredi à samedi. En Ile-de-France, à Lyon, Lille, Toulouse, Montpellier, Saint-Etienne, Aix-Marseille, Rouen et Grenoble, interdiction de vous déplacer à partir de minuit (puis dès 21h tous les jours à partir de samedi soir), jusqu'à 6h, sans un précieux sésame.

Si vous travaillez jusque tard le soir ou carrément de nuit, si vous avez besoin de vous déplacer pour des raisons de santé ou pour aller voir un proche en situation de dépendance ou juste pour sortir votre animal de compagnie, vous avez droit à une attestation dérogatoire, comme l'a annoncé Jean Castex jeudi lors d'une conférence de presse.

Obligatoire sous peine d'amende

Comme pendant le confinement au printemps, cette attestation sera obligatoire. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Mais ce vendredi, le précieux document n'était toujours pas disponible et accessible aux 20 de millions de Français concernés par ces couvre-feux nocturnes régionalisés.

Elle pourra être téléchargée sur le site du gouvernement, a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin jeudi. Mais elle n'est pas encore en ligne, à H-7 de l'échéance officielle. Elle sera disponible «en fin de journée », a assuré à 20 Minutes le ministère de l'Intérieur.

Le gouvernement a indiqué que l'attestation pourra aussi être téléchargée sur son téléphone ou imprimée et remplie à la main. «Bien sûr on pourra toujours continuer à écrire sur papier libre, notamment pour les personnes plus âgées ou les gens qui n'auraient pas d'imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement», a précisé le ministre de l'Intérieur.

Pour les travailleurs nocturnes, une attestation employeur peut vous permettre de circuler sans problème.