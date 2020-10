Qu'allez-vous faire pour votre dernière soirée avant le début d'un long couvre-feu? — Pixabay / Free photos

Nous y sommes. H-13 avant le début du couvre-feu qui s’appliquera dès ce vendredi minuit en Ile-de-France et dans les métropoles de Grenoble, Lille, Aix-Marseille, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse et Rouen. A partir de ce vendredi minuit et probablement jusqu’à fin novembre, il sera interdit de circuler dans ces zones entre 21h et 6h du matin, sauf dérogations. Un moyen de ralentir la propagation du coronavirus qui va également réduire les interactions sociales entre les gens : fini les apéros, les soirées et les dîners qui s’éternisent.

Cette nouvelle restriction va peut-être radicalement changer votre quotidien, comment avez-vous décidé de passer votre dernier vendredi soir de « libre » ? Avez-vous prévu quelque chose pour marquer le coup ? Faire un bon restaurant ? Ou bien l’humeur n’y est pas et par anticipation, vous allez rester chez vous dès 21 heures ? Racontez-nous.