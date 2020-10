« L’Organisation mondiale de la santé est revenue sur sa position initiale sur le Covid-19 après avoir appelé les dirigeants mondiaux à cesser de verrouiller leurs pays et leurs économies. Le Dr David Nabarro de l’OMS a lancé un appel aux dirigeants mondiaux hier, leur disant d’arrêter : "C’est une terrible, épouvantable catastrophe, en fait. Donc, nous en appelons aux leaders du monde : arrêtez d’utiliser le confinement comme principale méthode de contrôle" du coronavirus. »

Quelques mois après le confinement d’une partie du globe pour lutter contre l’épidémie de Covid-19 – et alors qu’un couvre-feu est sur le point d’être instauré entre 21 h et 6 h du matin à partir de samedi en Ile-de-France et dans les huit métropoles –, l’Organisation mondiale de la santé, l’agence de l' ONU pour la santé publique, a donc souligné l’inutilité d’une telle mesure.

Du moins si l’on en croit les différentes publications à ce propos, ainsi qu’un récent tweet de Donald Trump, fermement opposé à ce type de restriction : « L’Organisation mondiale de la santé vient de reconnaître que j’avais raison. Les confinements mettent à genoux tous les pays du monde. La solution ne peut pas être pire que le problème lui-même. »

The World Health Organization just admitted that I was right. Lockdowns are killing countries all over the world. The cure cannot be worse than the problem itself. Open up your states, Democrat governors. Open up New York. A long battle, but they finally did the right thing!