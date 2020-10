COUVRE-FEU Le document sera nécessaire pour se déplacer entre 21h et 6h du matin dans les zones concernées

Le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur lors de la conférence de presse sur le couvre-feu organisée à Matignonce jeudi. — Ludovic MARIN / POOL / AFP

Une attestation de déplacement dérogatoire, sur le modèle de celle en vigueur pendant le confinement, sera nécessaire pour se déplacer entre 21h et 6h du matin à partir de samedi en Ile-de-France et dans les huit métropoles où s’appliquera le couvre-feu décidé par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué jeudi Gérald Darmanin lors d’une conférence de presse organisée à Matignon.

Les personnes qui rentrent du travail ou s’y rendent, font valoir un impératif de santé, doivent rendre visite à un proche en situation de dépendance ou promener leur animal de compagnie pourront, entre autres motifs, circuler pendant le couvre-feu munies de cette attestation. Elle vaut « pour une heure quand les déplacements n’auraient pas de lien avec le travail », a précisé le ministre de l’Intérieur.

Attestation disponible en ligne « demain »

Pour les personnes travaillant, « un justificatif de l’entreprise ou une carte professionnelle » sera nécessaire en plus de l’attestation, a-t-il ajouté. Comme pendant le confinement, l’attestation pourra, sur le site du ministère de l’Intérieur, être téléchargée sur son téléphone et stockée dessus. « Les attestations seront téléchargeables d’ici à demain », précise le gouvernement sur son site internet, où les documents seront mis à disposition.

« Bien sûr, on pourra toujours continuer à écrire (le motif de déplacement) sur papier libre, notamment pour les personnes plus âgées ou les gens qui n’auraient pas d’imprimante ou de photocopieuse à disposition immédiatement », a indiqué Gérald Darmanin.

135 euros d’amende

Tout contrevenant s’exposera à une amende de 135 euros puis, en cas de double récidive (trois fraudes au total), à « 6 mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amende », a-t-il rappelé. Par ailleurs, 12.000 policiers et gendarmes seront « chaque nuit entre 21h et 6h spécialement chargés de faire vérifier les interdictions » dans les zones concernées par le couvre-feu.

Cette mesure s’appliquera à l’ensemble de l’Ile-de-France et les métropoles de Lille, Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Toulouse et Saint-Etienne. Elle est prévue pour quatre semaines, mais le gouvernement compte demander au Parlement de la prolonger jusqu’à fin novembre.