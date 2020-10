Image d'illustration d'une entreprise. — JOEL SAGET / AFP

Face à la résurgence de l’épidémie de coronavirus, le protocole sanitaire pour les entreprises va être mis à jour et sera publié vendredi, a annoncé ce jeudi le ministère du Travail, alors qu’Emmanuel Macron doit rencontrer les partenaires sociaux dans la journée.

Une visioconférence a été organisée dans la matinée entre Elisabeth Borne, la ministre du Travail, le secrétaire d’Etat Laurent Pietraszewski (Santé au travail) et les organisations syndicales et patronales. « Il s’agit de faire le suivi de la mise en œuvre du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise en période de Covid et d’échanger avec eux sur des adaptations liées aux annonces du président de la République », indique la note.

Deux à trois jours de télétravail

Les syndicats et le patronat « auront la journée pour nous envoyer leurs contributions », pour une mise en ligne vendredi. Le protocole actuel, mis à jour fin août, impose le port du masque pour les travailleurs, y compris en extérieur. Le télétravail est « recommandé ». Emmanuel Macron a préconisé mercredi soir « deux à trois jours de télétravail par semaine » dans les entreprises où cela est possible, pour « réduire un peu la pression collective ».