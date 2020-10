Un train sur la ligne TGV Grand-Est (image d'illustration). — Patrick Leveque/SIPA

Tous les trains circuleront normalement ce week-end et pour toute la durée des vacances scolaires, a promis la SNCF ce jeudi. Et ce malgré l’instauration d’un couvre-feu le soir en Ile-de-France et dans huit métropoles françaises dès samedi.

« SNCF Voyageurs confirme que les TGV Inoui, Ouigo, Intercités, trains internationaux et trains régionaux circuleront tous comme prévu en ce week-end des 16, 17 et 18 octobre, ainsi que pendant l’ensemble des vacances de la Toussaint », a indiqué la compagnie dans un communiqué.

Le billet de train comme justificatif de déplacement

La SNCF attendait encore jeudi matin une confirmation formelle du gouvernement de ce que le billet de train pourra servir d’autorisation pour se déplacer vers la gare ou en revenir entre 21 h et 06 h dans les zones concernées par le couvre-feu, a précisé une porte-parole à l’AFP.

Le président Emmanuel Macron avait assuré mercredi soir qu’il n’y aurait ni restrictions de transport lors du couvre-feu, ni de limites de déplacements entre les régions, ajoutant que ces mesures n’empêcheront pas les gens de partir en vacances de la Toussaint qui débutent vendredi soir. La SNCF attend 5 millions de voyageurs dans ses trains grandes lignes pendant les vacances.