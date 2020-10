Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, devant les députés, le 29 septembre 2020. — Jacques Witt/SIPA

A quoi va réellement ressembler le budget 2021 ? A coups de suspensions de séance et de rappels au règlement, les députés d’opposition ont critiqué les annonces d’Emmanuel Macron mercredi soir, en plein examen du budget à l’Assemblée. Avec le couvre-feu, les « hypothèses » économiques ne « sont plus tenables », a notamment dénoncé la députée LR Véronique Louwagie. Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt a pour sa part admis que se posera « très certainement la question du financement des mesures annoncées ce soir et qui seront précisées demain » par le Premier ministre. Les débats à l’Assemblée sont donc relancés.

Malgré le couvre-feu, il va être encore possible de regarder évoluer les sportifs professionnels en France sur sa télé. Ils vont en effet bénéficier d’une dérogation en Ile-de-France et dans les huit villes où a été décrété un couvre-feu à partir de 21 heures à compter de samedi. Les compétitions devront se disputer à huis clos si elles se déroulent après 21 heures. Interrogé sur le fait de savoir si des compétitions pourraient être avancées avant cette heure pour pouvoir recevoir un minimum de spectateurs, le ministère des Sports a répondu que les ligues et les clubs pouvaient « adapter et modifier » leur organisation.

L’impact du coronavirus sur l’économie est particulièrement notable et inquiétant. Le confinement de la population mis en place entre le 17 mars et le 11 mai 2020 a entraîné l’appauvrissement d’un quart des ménages, d’autant plus fortement que leur niveau de vie était initialement bas, selon une enquête publiée par l’Insee mercredi (PDF ici). En outre, la chute de l’activité économique a entraîné une baisse globale du revenu disponible brut des ménages de 2,6 % au deuxième trimestre 2020.