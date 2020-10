La présence de clusters décourage le tourisme urbain (Comme ici aux Champs Elysées) — Mario Fourmy

On s’était préparé à cette hypothèse. C’est désormais une réalité. Emmanuel Macron a annoncé mardi la mise en place dès samedi d’un couvre-feu entre 21 h et 6 h, pour au moins quatre semaines, si ce n’est six, en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles (Grenoble, Lille, Aix-Marseille, Lyon, Montpellier, Saint-Etienne, Toulouse et Rouen) afin d’endiguer la deuxième vague de l’épidémie de coronavirus qui atteint un niveau « préoccupant ».

« Il n’y aura pas une interdiction de circuler, mais une stricte limitation aux bonnes raisons, a précisé le président de la République lors de l’interview accordée à France 2 et TF1 mercredi soir. On n’ira plus au restaurant, chez des amis, faire la fête… » Seules les personnes obligées de travailler après 21h ou de se déplacer pour des raisons médicales auront des autorisations de circuler. En cas d’infraction à cette règle, une amende de 135 euros sera en effet appliquée. En cas de récidive, elle s’élèvera à 1.500 euros.

Comment réagissez-vous à cette nouvelle ? Comprenez-vous cette mesure ? Si vous ne travaillez pas le soir, comment allez-vous réorganiser vos soirées sans sorties ? Comptez-vous aller dormir chez des amis ou en accueillir chez vous pour les voir le soir ? Comptez-vous avoir une vie sociale malgré tout lors de la journée (déjeuners, promenades avec des amis, visites à des proches…) ? Racontez-nous !