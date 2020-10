Coronavirus EN DIRECT : Une aide exceptionnelle de 150 euros, avec 100 euros de plus par enfant, pour les bénéficiaires du RSA et des APL…

20h24 : Quid du télétravail ?

« Le télétravail, quand on a une résidence secondaire, c’est chouette. Quand on a les enfants à la maison, en appartement, c’est dur », décrit le président, qui ne semble pas favorable à une généralisation. « Les entreprises ont besoin de la présence au travail, on a besoin d’avoir des professeurs en classe, des bureaux de postes ouverts. On a besoin d’échanger avec les collègues de travail. Quand on est dans une entreprise qui permet le télétravail, on incite plutôt les gens à faire deux à trois jours de télétravail par semaine, pour réduire un peu la pression collective. »