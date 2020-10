Une marche des fiertés (image d'illustration). — SOPA Images / SIPA/SIPA

La ministre chargée de la diversité Elisabeth Moreno a présenté ce mercredi 42 objectifs à atteindre d’ici à 2023. Objectif : garantir aux personnes LGBT l’égalité des droits, combattre la haine et les discriminations, en mettant notamment l’accent sur l’éducation afin de combattre l’homophobie.

Ce plan 2020-2023 vise à « faire des personnes lesbiennes, gays, bi et trans (LGBT) des citoyennes et des citoyens à part entière », a déclaré la ministre lors d’une conférence de presse. Les mesures concernent aussi bien la sphère familiale, l’école, l’université, le travail, la santé, le sport etc. Le plan comprend 42 objectifs, avec « des mesures nouvelles ou déjà en partie mises en œuvre mais qu’il convient d’amplifier ».

Combattre les préjugés dès l’école

Parmi elles, l’accès concret au droit à l’adoption. « Ce droit a été ouvert en 2013, or rares sont les couples homosexuels qui ont pu adopter depuis cette date et cette réalité n’est pas admissible », a dit Elisabeth Moreno. Une autre mesure consiste à « poursuivre l’adaptation des formulaires administratifs pour inclure les familles homoparentales ». Elle a également insisté sur l’éducation. « Parce qu’elles naissent dès l’enfance, les discriminations et inégalités peuvent aussi se corriger, en y mettant des moyens. (…) L’école doit donc être le premier lieu de sensibilisation et de prévention et participer à la déconstruction des stéréotypes tenaces ».

La ministre prévoit ainsi, avec Jean-Michel Blanquer, le ministre de l’Education nationale, d'« amplifier » la formation aux équipes pédagogiques et éducatives. Un site Internet appelé « Eduquer contre les LGBTphobies » va être créé, afin de « donner aux enseignants des armes pour combattre l’homophobie et la transphobie, et permettre la bonne inclusion des élèves LGBT+ ».

1.870 actes de violence recensés en 2019

Le plan vise par ailleurs à lutter contre les thérapies de conversion, « des pratiques abjectes et moyenâgeuses » selon la ministre, visant à changer l’orientation sexuelle des personnes LGBT. « Nous souhaitons les interdire purement et simplement », a dit Elisabeth Moreno.

« Les LGBTphobies restent ancrées dans notre pays », a déploré Elisabeth Moreno, avant de citer plusieurs chiffres : 1.870 victimes d’actes homophobes et transphobes ont été recensées par le ministère de l’Intérieur en 2019. De plus, 55 % des personnes LGBT+ ont subi des actes anti-LGBT + au cours de leur vie. Les personnes homosexuelles et bisexuelles ont en moyenne un risque de suicide quatre fois plus élevé que l’ensemble de la population, et les personnes trans sept fois plus que le reste de la population. « Cette situation n’est pas acceptable en France en 2020 », a souligné la ministre.