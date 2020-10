Votre entreprise vous refuse le télétravail sans raison valable ?

Vous voudriez télétravailler mais votre patron refuse, racontez nous — Stephane ALLAMAN/SIPA

Alors que la France traverse actuellement une seconde vague d’épidémie de coronavirus, le gouvernement recommande fortement aux entreprises qui le peuvent de privilégier le télétravail. Emmanuel Macron pourrait notamment demander à toutes les entreprises où cela est possible d'y avoir recours, lors de sa prise de parole de ce mecredi soir.

Certains emplois ne peuvent bien entendu pas être concernés par cette mesure : soignants, policiers, pompiers, bâtiment, commerçants... Toutefois, les chiffres du télétravail prouve que certaines entreprises qui pourraient le généraliser traînent encore des pieds.

Toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez télétravailler et pourtant votre entreprise refuse ? Quelles sont les raisons invoquées par votre employeur ? Cela vous angoisse-t-il de devoir vous rendre sur votre lieu de travail ? Votre relation au travail s’est-elle dégradée à cause de ce désaccord avec votre entreprise ? Racontez-nous, les contributions pourront être anonymisées et serviront à un article.