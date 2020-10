Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale depuis mai 2017. — SIPA

Le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a exclu « a priori » l’annonce par Emmanuel Macron de mesures concernant les écoles, collèges et lycées lors de son interview prévue ce mercredi soir, au cours de laquelle il pourrait annoncer des mesures plus strictes contre le Covid-19. « Dans les écoles, collèges et lycées, la situation est sous contrôle », a affirmé le ministre, interrogé sur RTL.

Selon les derniers chiffres disponibles, 24 structures scolaires sont actuellement fermées (sur plus de 60.000) en raison de cas de coronavirus, a-t-il dit. Jean-Michel Blanquer a aussi indiqué que le protocole allégé dans les écoles mis en place fin septembre pour limiter le nombre de fermetures de classes serait normalement maintenu après les vacances de la Toussaint.

Pas de dédoublement des classes à ce stade

Pour Jean-Michel Blanquer, la situation actuelle n’exige pas de dédoubler les classes et d’organiser la prise en charge d’une partie des élèves par les collectivités locales, un scénario pourtant évoqué en cas de circulation très active du virus. « Il faudrait des contaminations encore plus importantes » avant une telle décision, a-t-il dit.

Le ministre a par ailleurs été interrogé sur un article du site Reporterre selon lequel les masques de la marque Dim distribués aux enseignants par le ministère seraient traités à la zéolithe d’argent, un biocide considéré comme toxique. « C’est une information surprenante qui mérite une vérification », a répondu Jean-Michel Blanquer.