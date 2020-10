Un policier a été renversé dans la nuit à Savigny-sur-Orge (Photo d'illustration) — CHRISTOPHE SIMON / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Un policier a été hospitalisé dans un état grave après avoir été renversé par le conducteur d’une voiture dans la nuit de mardi à mercredi à Savigny-sur-Orge ( Essonne), a-t-on appris de sources policières. Vers 1h30 du matin un équipage de la Brigade anticriminalité (BAC) s’est approché pour contrôler la voiture, une Peugeot « volée », ont précisé des sources.

Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé mardi la suspension d’un essai clinique de son traitement expérimental aux anticorps contre le Covid-19 pour des raisons de sécurité non détaillées. La veille, c’était le laboratoire Johnson & Johnson qui avait annoncé une pause de l’essai clinique de son vaccin après une possible maladie non-expliquée. A ce stade, il est cependant impossible de savoir s’il s’agit d’un simple contretemps ou d’un problème plus grave.

Tim Cook, le PDG d’Apple, a présenté ce mardi les nouveaux iPhone. Et ils seront 5G. Alors que depuis des mois, les autres fabricants avancent ses smartphones avec cette technologie, Apple rentre donc dans le rang. 20 Minutes vous présente ces nouveaux produits qui seront à la vente le 23 octobre.

Les nouveaux iPhone 12 conservent leur encoche noire en façade. - CAPTURE

Onze pourcent moins épais, 15 % plus petit et 16 % plus léger que ses prédécesseurs : le nouvel iPhone 12 dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1’’. Selon Apple, il serait quatre fois plus résistant avec, dixit le constructeur. Avec, en cas de chute, « quatre fois plus de chances de survivre sans craquer ».