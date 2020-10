VOUS TEMOIGNEZ « 20 Minutes » va consacrer plusieurs portraits aux conséquences économiques et sociales de la pandémie

Illustration du quartier de La Défense à Paris. — A. GELEBART / 20 MINUTES

En traumatologie, on les appelle les victimes « indirectes ». L’épidémie de coronavirus et la crise économique qui en a découlé ont des conséquences dramatiques pour des milliers de salariés et professionnels en France. Touchés par des licenciements ou une baisse drastique de leur activité, ils ont été directement secoués par les effets de cette pandémie. Mais ce ne sont pas les seuls.

En juin, selon un baromètre sur la santé psychologique et physique des salariés réalisé par le cabinet conseil en qualité de vie Empreinte humaine*, 42 % des salariés étaient en situation de détresse psychologique quelques semaines après le déconfinement. Des chiffres qui témoignent des bouleversements qui traversent le monde du travail.

L’épidémie a provoqué chez vous un mal-être et une remise en question professionnelle ? Vous avez le sentiment que votre travail a perdu de son sens depuis le début de la crise ? Racontez-nous. Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Des journalistes de 20 Minutes sélectionneront ensuite certaines réponses et pourront vous contacter pour un portrait à venir.