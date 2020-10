Une école en France (image d'illustration). — AFP

Les atteintes à la laïcité à l’école, allant du port de signes ou de tenues à connotation religieuse aux contestations d’enseignement sont restées stables cette année, le collège étant le niveau le plus concerné, a-t-on appris ce mardi auprès du ministère de l’Education nationale.

Entre les mois de septembre 2019 et mars 2020, le ministère a recensé 935 cas d’atteinte à la laïcité à l’école. L’an dernier, 900 cas avaient été répertoriés sur une période allant d’avril 2019 à juillet 2019. Le ministère a dû revoir cette année la période d’étude en raison du confinement qui a démarré en mars. « J’ai le sentiment qu’on est plutôt dans une forme de stagnation, qu’on a endigué quelque chose », a déclaré le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer, lors du séminaire national des coordonnateurs des équipes académiques « Valeurs de la République ».

Collège et primaire en tête

« On a envoyé un message : on ne met pas les problèmes sous le tapis, au contraire, on demande que chaque fait de violation de la laïcité soit signalé et qu’une réponse proportionnée soit apportée », a ajouté le ministre. « Que personne, ni un professeur, ni un chef d’établissement, un élève ou un parent d’élève ne se sente seul, isolé, sans solution quand une atteinte à la laïcité s’exerce », a dit Jean-Michel Blanquer.

C’est au collège que les tensions restent les plus nombreuses avec 45 % des signalements. Viennent ensuite le primaire avec 37 % des cas et le lycée avec 18 %, selon la rue de Grenelle. Ce sont les directeurs d’école, les chefs d’établissements ou encore les inspecteurs qui font remonter ces signalements. Au niveau géographique, « six académies regroupent à elles seules 53 % des signalements (Créteil, Grenoble, Normandie, Toulouse, Versailles et Nice) », selon le ministère.

Les parents plus impliqués

La grande majorité des faits sont commis par des élèves (57 % cette année contre 61 % l’an dernier). Le ministère note en revanche une augmentation des faits de la part de parents (19 % cette année contre 22 % l’an dernier). Le port de signes ou de tenues à connotation religieuse (une croix, un voile ou un turban Sikh par exemple) représente 15 % des cas. Les contestations d’enseignement, le fait de désapprouver le contenu d’un programme par exemple, représentent 15 % des cas. Enfin, les autres faits, tels que les insultes, les cris de violence à caractère religieux représentent 41 % des cas.

Le ministère note par ailleurs une nouvelle forme d’atteinte à la laïcité, apparue pendant le confinement. « Durant des classes virtuelles, certains élèves se procuraient les codes d’une autre classe et y faisaient irruption pour la perturber, parfois avec des propos portant atteinte aux valeurs de laïcité », assure-t-on.