D'après un sondage, seul 14% des Français prévoient de partir en vacances à la Toussaint — ROMAIN DOUCELIN/SIPA

D’après le sondage OpinionWay pour Mondial Assistance, cette année seuls 14 % des Français prévoient de partir à la Toussaint. C’est huit points de moins que l’an dernier. Une baisse qui était attendue par les professionnels du tourisme pour ces vacances qui débutent le 17 octobre prochain.

Lundi, le secrétaire d’Etat chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne avait incité les Français à reserver leurs vacances de la Toussaint malgré la deuxième vague de Covid-19 qui déferle sur le pays. Il avait mis en avant que les professionnels du secteur avaient « réitéré l’engagement » de pouvoir annuler ces vacances sans frais.

Le baromètre indique également que près de la moitié des personnes qui partiront le feront moins d’une semaine. Pour 87 % d’entre eux cela sera en France, soit 12 points de plus qu’en 2019. Le budget qu’ils prévoient d’allouer à ces vacances enregistre lui aussi une forte baisse : 565 euros contre plus de 700 l’année dernière et en 2018.