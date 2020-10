Une météorite va-t-elle s'écraser sur la terre le 2 novembre ? Réponse dans OMF Oh My Fake — 20 Minutes

Et paf l’astéroïde ! La rumeur tourne en boucle sur les réseaux. Une météorite pourrait s’écraser sur la Terre le 2 novembre. Ce qui menacerait l’humanité. Répondant au doux nom de 2018 VP1, cet astéroïde existe vraiment et a été identifié par les scientifiques il y a deux ans.

Mais va-t-il pour autant nous foncer dessus et nous mener à l’extinction, comme autrefois les dinosaures ? Rassurons les angoissés : non. Mais le fait qu’il soit perçu comme menaçant peut s’expliquer. Retour aux sources de la rumeur par Clémence dans OMF « Oh My Fake ».

« Oh My Fake » lutte contre les fakes news

