Les bars restent fermés à partir de 22 h sur les 28 communes de la métropole de Bordeaux. — UGO AMEZ/SIPA

A partir de dimanche, pour l’ensemble de la Gironde hors métropole, les gymnases, salles de sport, et les stades vont rouvrir pour tout le monde.

Pour l’ensemble du département y compris la métropole, les salles des fêtes et salles polyvalentes rouvrent pour un usage scolaire, périscolaire, et associatif.

En revanche les bars restent fermés à 22 h sur les 28 communes de la métropole.

La conférence de presse de la préfète de la Gironde, ce vendredi après-midi, était très attendue par différents acteurs du monde professionnel et associatif dans le département. Fabienne Buccio a confirmé « une stabilisation des indicateurs » liés à la circulation du virus dans le département. « La situation est sérieuse mais n’est plus exponentielle », a-t-elle indiqué. Le département reste toutefois placé en alerte renforcée.

Aussi, si certaines mesures sanitaires prises ces dernières semaines vont être assouplies, elles ne sont pas pour autant totalement levées. « A partir du 11 octobre, pour l’ensemble de la Gironde hors métropole, les gymnases, salles de sport, les stades vont rouvrir pour tous sans vestiaire collectif, a annoncé Fabienne Buccio. Les établissements sportifs de plein air pourront aussi ouvrir sans vestiaire collectif. » Pour la métropole de Bordeaux, « les gymnases et équipements sportifs pourront aussi rouvrir, mais uniquement pour les mineurs, les professionnels, les étudiants en formation continue et en Staps. »

Les événements de plus de 1.000 personnes restent interdits

Pour l’ensemble du département y compris la métropole, « les salles des fêtes et salles polyvalentes vont rouvrir pour un usage scolaire, périscolaire, et associatif uniquement. Les piscines sont rouvertes. » Les marchés non alimentaires et les brocantes peuvent rouvrir aussi, partout dans le département.

Les événements de plus de 1.000 personnes, tout comme les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public, restent, eux interdits. Et les bars restent fermés dans la métropole de Bordeaux à 22 h.

Taux d’incidence trois à quatre fois plus élevé dans la métropole

Cette différenciation entre la métropole et le reste du département a été adoptée parce que « la situation ne s’améliore pas suffisamment sur la métropole de Bordeaux ». Si le taux d'incidence a été divisé par deux en trois semaines, il reste de 150 pour 100.000 sur la métropole, et de 190 pour 100.000 à Bordeaux, contre 100 pour 100.000 sur le département.

« Il existe désormais un vrai découplage entre la métropole et le reste du département : Pondérés au poids de la population, les taux d’incidence sont trois à quatre fois plus élevés dans la métropole qu’ailleurs en Gironde, et il y a trois fois plus de clusters dans la métropole. »

Pour faire face aux critiques émises concernant certains de ces dispositifs adoptés depuis plusieurs semaines, la préfète a assuré que « les mesures que j’ai successivement prises - port du masque dans la métropole au 31 août ; restriction des activités sociales le 14 septembre ; fermeture anticipée des bars à 22 h le 27 septembre - ont concouru à l’accalmie de la circulation du virus. Ces mesures étaient nécessaires et proportionnées ». Elle a précisé que 15 référés contre ces décisions ont été rejetés par le tribunal administratif.