Une manifestation pro-arménienne a eu lieu aussi à Lyon. (Photo d'illustration) — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Environ un millier de personnes ont manifesté jeudi soir à Marseille en soutien aux Arméniens du Nagorny Karabakh, où ont lieu de violents combats avec les forces d' Azerbaïdjan, a constaté une journaliste de l'AFP.

Majoritairement peuplé d'Arméniens, ce territoire a fait sécession de l'Azerbaïdjan à la chute de l'URSS, entraînant au début des années 1990 une guerre ayant fait 30.000 morts. Les hostilités ont repris le 27 septembre et ont déjà fait des centaines de morts.

«Libérez l'Artsakh!» (nom utilisé par les Arméniens pour le Nagorny Karabakh, ndlr), ont scandé en arménien et en français les manifestants devant les fenêtres closes du consulat de Turquie, pays qui soutient l'Azerbaïdjan.

«Erdogan terroriste!», ont-il aussi lancé à l'adresse du président turc Recep Tayyip Erdogan.

La manifestation qui a réuni un millier de personnes, selon les chiffres donnés par la préfecture de police, était organisée à l'appel des organisations de la communauté arménienne en France.

«C'est grave ce qu'il se passe»

Quelques conseillers municipaux et départementaux ainsi que des représentants religieux arméniens, y ont également participé.

«On attend que la France, la Russie, l'ONU nous soutiennent. Là personne ne nous soutient», regrette Jean Basmacian, un Marseillais de 25 ans.

«On est venu parce que c'est grave ce qu'il se passe. Si on avait pu, on aurait fait plus mais on est ici», souffle Gayane Kazaroba, 19 ans, en brandissant un drapeau arménien de plusieurs mètres de long avec d'autres jeunes.

A quelques pas, Mara, sa mère qui a fui le Nagorny Karabakh au moment du conflit dans les années 1990, tient l'étendard français et exprime l'espoir que la France et la Russie réagiront.

Arméniens et Azerbaïdjanais ont poursuivi les combats jeudi au Nagorny Karabakh où une emblématique cathédrale a été touchée deux fois en quelques heures par des bombes.