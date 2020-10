Une agence Pole Emploi dans le Val-de-Marne, le 10 juillet 2020. — DICOM / Louise MERESSE/SIPA

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, en a fait une « priorité nationale ». En cette rentrée 2020, 750.000 jeunes diplômés sont arrivés sur le marché de l’emploi. Dans un contexte de crise économique hors-norme générée par l'épidémie de coronavirus et le confinement, la recherche d’un premier emploi peut-être plus complexe. Si le gouvernement a mis en place des dispositifs financiers visant à inciter les entreprises à embaucher des jeunes, certains secteurs d’activité peinent à sortir la tête de l’eau.

Pour mieux comprendre cette crise, 20 Minutes vous donne la parole à travers une série d’articles. L’un des volets portera sur la difficulté à faire son entrée sur le marché du travail.

Vous êtes jeune diplômé(e) et vous ne parvenez pas à trouver un premier emploi ? Votre futur employeur n’a pas pu vous embaucher à cause de la crise liée au coronavirus ? Vous craignez que cette situation perdure, et réfléchissez à changer de voie ? Ou vous aviez entamé une reconversion, mais elle a été stoppée net par la pandémie ? Racontez-nous.

