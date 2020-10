Dans un rayon de supermarché. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Trois entrepreneurs ont décidé de développer un boîtier capable de mesurer l’affluence en temps réel, face à la problématique de la distanciation sociale, rapporte 76Actu. Baptisée « VigieCovid », cette technologie est en réalité l’évolution d’un précédent dispositif créé en 2013. Il permettait de connaître les tendances de la fréquentation d’un lieu en fonction de l’historique et des habitudes de ses clients.

Il détecte les téléphones autour de lui

« Voir l’affluence en temps réel permet de s’adapter, de choisir quel est le meilleur moment », explique Éric Coatantiec, l’un des entrepreneurs à l’origine de la création de ce système. L’un des premiers clients de VigieCovid a été une salle de sport du Petit-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime). « Des adhérents craintifs sont revenus au club, justement parce qu’ils pouvaient voir, sur notre page Facebook qui est très consultée, si les appareils étaient libres ou non. Ça a relancé une dynamique, dans cette ambiance de psychose », assure Éric Coatantiec.

Ce boîtier vendu au tarif de 2.300 euros se branche sur une prise et détecte ensuite le nombre de téléphones présents dans un rayon de 25 mètres, sans pour autant identifier les propriétaires. « On ne sait pas s’il y a une femme, deux hommes, par exemple, mais seulement qu’il y a trois personnes sur place », confie l’entrepreneur. L’analyse du boîtier peut ensuite se lire sur un graphique qui évalue l’affluence entre « très forte » et « très faible ».