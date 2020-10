FAITS DIVERS Le bilan de la tempête Alex s’élève désormais à six morts dans les Alpes-Maritimes

Illustration de pompiers. — E. Frisullo / 20 Minutes

Le corps sans vie d’un homme a été découvert dans le lit du fleuve Var, vers de Carros (Alpes-Maritimes). Il s’agit de l’un des deux pompiers portés disparus depuis vendredi soir à La Bollène-Vésubie. Le procureur de la République de Nice a confirmé à 20 Minutes l’information révélée par France 3 Côte d'Azur.

Le parquet de Nice précise qu’il s’agit de la dépouille du capitaine Bruno Kohlhuber. Le véhicule d’intervention à bord duquel il se trouvait avec son binôme, Loïc Millo (toujours porté disparu, avait été emporté par la rivière en crue lorsque la chaussée s’est dérobée sous ses roues.

La macabre découverte a eu lieu mercredi, avant que le corps ne soit formellement identifié ce jeudi matin selon le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti, cité par Nice-Matin.

Très attristé par la découverte du corps de Bruno Kohlhuber, 45 ans, l’un des deux pompiers disparus lors de la #TempeteAlex. Capitaine à la caserne de Cagnes, le Valdeblorois était en mission de reconnaissance à la Bollène-Vésubie. Condoléances à sa famille et ses proches. — Christian Estrosi (@cestrosi) October 8, 2020

Six morts, six disparus

Après cette découverte, le bilan provisoire de la catastrophe qui frappe les Alpes-Maritimes s’élève désormais à six morts. Six autres personnes sont toujours portées disparues et 13 demeurent « supposées disparues ».

Depuis le début de la tempête Alex les pompiers des Alpes-Maritimes ont réalisé plus de 600 interventions et sauvé ou mis en sécurité 1.162 personnes, dont 700 par hélicoptères. Ce jeudi matin, au lendemain de la visite du président de la République, l’état de « catastrophe naturelle » a été reconnu pour 55 communes de la Côte d’Azur.