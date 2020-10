Laurent Berger demande au gouvernement une hausse de 100 euros du revenu de solidarité active (RSA) (Illustration) — Jacques Witt/SIPA

La CFDT veut augmenter le RSA. Le gouvernement doit annoncer d’ici à la fin de la semaine prochaine, « l’acte 2 » de son plan pauvreté. Présenté par l’exécutif en septembre, ce plan de relance économique prévoit un budget de 800 millions euros. Une somme « pas à la hauteur de l’enjeu », a déclaré Laurent Berger sur LCI.

L’aide aux personnes précaires est « un maillon faible, trop absent (du) plan de relance », a déclaré le secrétaire général de la CFDT. « Il faut faire un effort supplémentaire, par l’augmentation du RSA. Aujourd’hui c’est 550 euros (564,78 euros pour une personne seule, ndlr), on réclame que ce soit au moins 60 % du Smic », donc « il faut (le) monter de 100 euros », a-t-il ajouté.

Un RSA pour les jeunes

Le numéro un du syndicat a également à nouveau réclamé « un RSA pour les jeunes » de moins de 25 ans « qui se retrouvent sans filet de sécurité », ainsi qu’un « chèque relance pour l’ensemble de la population », qui serait destiné à « aider à la consommation de produits alimentaires ».

Ces mesures devraient selon lui cibler en priorité les catégories les plus touchées par la crise économique : jeunes, travailleurs indépendants « qui se sont retrouvés sans rien », intérimaires et salariés en CDD « qui n’avaient pas suffisamment cumulé de droits pour avoir l’assurance chômage », mais aussi « les ménages qui étaient limite en capacité de pouvoir d’achat (et) se retrouvent en situation de pauvreté ». « Ceux-là, il faut absolument les aider, et c’est ce qui est attendu du gouvernement », a-t-il insisté.