Kamala Harris et Mike Pence lors du débat le 7 octobre 2020 à Salt Lake City. — /SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Ce mercredi soir, on était bien loin de la cacophonie de la semaine dernière entre Joe Biden et Donald Trump. Séparés par des vitres en plexiglas à cause de l’infection du président américain, Mike Pence et Kamala Harris ont croisé le fer à l’approche des élections du 3 novembre. Et si la démocrate n’a pas réussi à déstabiliser le vice-président, ce match nul fait plutôt les affaires de Joe Biden, qui compte désormais près de 10 points d’avance sur son rival dans les sondages. Philippe Berry, notre correspondant aux Etats-Unis, analyse pour vous ce duel de 90 minutes.

Alors que plus de 18.700 cas de coronavirus ont été diagnostiqués ces dernières 24 heures, Emmanuel Macron a déclaré mercredi qu’il y aurait « plus de restrictions » dans les prochains jours dans les zones où le virus circule trop vite. « J’ai tenu ce matin un Conseil de défense sur le sujet », a annoncé le président en direct de Saint-Martin-Vésubie, dans les Alpes-Maritimes. Des annonces vont par ailleurs être faites ce jeudi par le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors de son point hebdomadaire.

Mercredi soir, les Bleus ont explosé une bien faible équipe ukrainienne en match amical à Saint-Denis (7-1). L'équipe de France a pris une bonne dose de confiance avant le Portugal dimanche en réussissant un festival offensif.

La soirée a surtout été marquée par la centième sélection d’Olivier Giroud qui portait le brassard de capitaine. L’avant-centre des Bleus voulait pour l'occasion égaler Platini « le plus vite possible ». Et il n’a pas traîné. Une superbe frappe enveloppée du gauche (25e), et une tête plongeante de raccroc (33e), c’en était déjà fini de Platoche, 42 buts à 41. L’homme a ses objectifs et il s’y tient donc. Un match à revivre avec l’envoyé spécial de 20 Minutes au Stade de France.