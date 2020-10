ENQUETE Rien n'apparaît à la vidéo-surveillance, les déclarations de la victime sont évasives et aucun supposé témoin ne s'est présenté

Elisabeth s'était dite victime de trois hommes et avait montré son oeil au beurre noir. — Capture d'écran Dailymotion

L’enquête ouverte après la plainte déposée par une étudiante strasbourgeoise qui s’était dit victime d’une agression sexiste piétine.

Les enquêteurs sont de plus en plus circonspects sur la version de la victime. Ses témoignages sont évasifs et les caméras de vidéosurveillance n’ont rien laissé apparaître.

L’affaire avait fait grand bruit à Strasbourg. Le 22 septembre, une jeune étudiante s'était plainte d'une violente agression. L’œil droit tuméfié, elle avait témoigné auprès de plusieurs médias et expliqué avoir été victime de trois hommes qui l’auraient frappé au prétexte qu’elle portait une jupe.

Plus de deux semaines plus tard, l’enquête sur cette affaire « piétine » en raison des déclarations évasives de la jeune femme et des images de vidéosurveillance ne montrant aucune agression, a-t-on appris mercredi de source proche du dossier. L’enquête, classée « prioritaire » est toujours « en cours », sans avancer notoirement.

Déclarations évasives

Membre du groupe Facebook Stras Défense, un collectif qui se présente comme apolitique et lutte contre le harcèlement de rue, l’étudiante a été entendue « deux fois », par les enquêteurs mais ses déclarations ont été évasives. Par ailleurs, l’exploitation des images de vidéosurveillance du secteur au moment où l’agression est supposée s’être produite ne donne « rien », selon cette source confirmant une information de BFMTV.

Selon la chaîne, les enquêteurs ont épluché plus de 40 heures de vidéos captées par 26 caméras de surveillance, sans trouver trace de l’agression. Le quotidien régional Les Dernières Nouvelles d'Alsace affirme pour sa part que ni l’étudiante ni ses supposés agresseurs tels qu’elle les a décrits n’apparaissent sur les enregistrements.

Autre zone d’ombre, selon le quotidien régional : le téléphone mobile de la jeune femme aurait borné près de son domicile au moment de l’agression, ce qui indique que l’appareil était chez elle. Or, elle a indiqué aux enquêteurs qu’elle était en train de le consulter lorsqu’elle a été agressée.

Aucun supposé témoin ne s’est manifesté

Le jour des supposés faits, l’étudiante avait expliqué qu’une quinzaine de témoins avaient assisté à la scène mais qu’aucun ne l’avait aidée ou n’avait appelé les secours. « Un appel à témoin a été lancé mais personne n’y a répondu », note toutefois la source proche du dossier, qui trouve cela « surprenant ».

L’affaire avait provoqué un tollé. Le lendemain, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, était venue à Strasbourg annoncer plusieurs mesures.

Jointe par 20 Minutes, l’étudiante n’a pas donné suite à nos sollicitations.