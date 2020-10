Les usines automobiles tournent au ralenti depuis la crise du coronavirus. — Sarah ALCALAY/SIPA

La France fait déjà face à de nombreux plans sociaux depuis la rentrée, et leur nombre devrait malheureusement s’accroître au fil des mois. Rares sont les secteurs qui n’ont pas été touchés par le coronavirus. La pandémie a bouleversé toute l’économie et mis à mal des milliers d’entreprises. Si certains secteurs – hôtellerie-restauration, aéronautique – ont été largement médiatisés, d’autres souffrent en silence.



C’est à eux que 20 Minutes s’adresse avec cet appel à témoins. Dans le cadre d’une série sur les conséquences économiques du coronavirus, nous cherchons des témoignages pour illustrer ces effets. Vous avez perdu votre emploi ou cessé votre activité suite à la crise du Covid-19 ? Vous avez le sentiment que votre secteur est complètement oublié par l’État ou les médias ? Vous aimeriez parler de votre expérience et mettre votre ancien métier en lumière ?

Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Des journalistes de 20 Minutes sélectionneront ensuite les réponses les plus marquantes et vous contacteront éventuellement pour un article.