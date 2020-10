Les restaurants ont dû faire face à une baisse d'activité depuis plusieurs mois. — Levine-Roberts/Sipa USA/SIPA

Personne ne l’avait vu venir. Depuis plusieurs mois, la vague du coronavirus a recouvert la planète entière. Pour éviter le pire, de nombreux pays ont décrété des confinements et ont restreint les déplacements, provoquant un effondrement de l’économie. Depuis, le redémarrage a été partiel, certains secteurs ayant beaucoup de mal à retrouver leur rythme passé, ce qui joue sur le niveau de vie de millions de Français.

Pour mieux comprendre et illustrer cette crise, 20 Minutes a décidé de vous donner la parole à travers une série d’articles. Un volet portera sur la perte de pouvoir d’achat et les nouvelles contraintes que cela entraîne.

Vous êtes en chômage partiel depuis plusieurs mois, ce qui diminue vos revenus ? Votre activité ne retrouve pas son niveau d’avant-crise et vous perdez du pouvoir d’achat ? Comment vous êtes-vous adapté à la réduction de votre salaire ? Avez-vous le sentiment d’un déclassement suite à la pandémie ?

Vous pouvez témoigner via le formulaire ci-dessous. Des journalistes de 20 Minutes sélectionneront ensuite les réponses les plus marquantes et vous contacteront éventuellement pour un article.