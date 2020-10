EPIDEMIE D'après l'école, « les chaînes de contamination semblent prendre naissance dans un cercle privé et au sein des résidences du campus »

Le campus de l'Insa, à Rennes. — Google Maps / Street View

La direction de l’école promet qu’elle met tout en œuvre pour « casser la chaîne de contamination ». L’INSA Rennes doit faire face à un nombre de cas positifs au coronavirus assez conséquent parmi ses élèves. Mardi midi, 88 cas d’étudiants positifs avaient été enregistrés dans les rangs de l’école d’ingénieurs rennaise.

Dès le 28 septembre, les enseignements des élèves de deuxième et quatrième année avaient été basculés en distanciel jusqu’au vendredi 9 octobre. La même décision a été prise le 25 septembre pour les 44 étudiants inscrits en première année de la filière INSA Sciences po.

Soixante-huit élèves sont toujours en quatorzaine. D’après la direction de l’école, « les chaînes de contamination semblent prendre naissance dans un cercle privé et au sein des résidences du campus » et non pas dans les salles de classe. « Quelques situations de personnels de l’INSA, exposés dans leur sphère privée, ont été recensées comme cas contact, mais tous les tests réalisés se sont révélés négatifs », précise l’Institut national des sciences appliquées.

La capacité déjà réduite de moitié

La direction de l’école défend par ailleurs son anticipation de la situation sanitaire, évoquant la mise en place « de règles et procédures solides » pour lutter contre la propagation. Depuis la rentrée, l’INSA a mis en place un ensemble de règles et procédures solides, pour répondre à l’évolution de la situation sanitaire. « Capacité d’accueil des espaces d’enseignement réduite de moitié dès la rentrée, application de mesures sanitaires en salles d’enseignement, distanciation physique, port du masque obligatoire en toutes circonstances sur le campus, application des gestes barrière, nettoyages renforcés, accompagnement et suivi des étudiants en lien avec les autorités de santé ». Un centre de dépistage pourrait être installé au sein de l’école en partenariat avec l’Agence régionale de santé.

Un cluster similaire avait frappé la Rennes School of Business il y a deux semaines, contraignant l’école de commerce à fermer ses portes. Une partie de la filière médecine de l’université Rennes 1 avait également été touchée par l’épidémie de Covid-19.