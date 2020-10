Photo d'illustration d'un lycée. — KONRAD K./SIPA

Au commissariat de Bourg-en-Bresse (Ain), le commandant Pillot annonce « prendre au sérieux » le courrier découvert mardi matin dans les sanitaires du lycée Lalande. Comme l’indique Le Progrès, cette lettre s’adressant aux élèves de l’établissement burgien est signée du « pyromane de votre lycée ».

« Je n’arrêterai pas, c’est trop cool de tuer », prévient ainsi l’auteur de la lettre, évoquant « un carnage » à venir en menaçant de mort les élèves tout comme le proviseur, et en faisant référence à « des tentatives ratées d’incendie ». Car ce courrier, dont la photo a été largement relayée au sein du lycée Lalande et sur les réseaux sociaux mardi, est apparu après une série de quatre départs de feu dans le bâtiment, les 1er et 2 octobre, ayant provoqué l’évacuation momentanée des lycéens et de l’ensemble du personnel.

Ces événements sèment un vent de panique au sein des lycéens de Bourg-en-Bresse et de leurs proches. « J’ai appelé le lycée pour prévenir que ma fille ne viendrait pas en cours dans les prochains jours, indique notamment une mère de famille, ce mardi dans Le Progrès. Je suis très inquiète, ma fille est traumatisée. Vendredi, elle est rentrée en pleurs. »