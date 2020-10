Les Fêtes de Bayonne en 2018 — ISA HARSIN/SIPA

Les fêtes et ferias du Sud peuvent bien être payantes. Alors que la crise sanitaire a privé de nombreuses villes de leurs grandes fêtes populaires gratuites, la justice a estimé que l’accès partiellement payant qui avait été décidé en 2018 pour les célèbres Fêtes de Bayonne, était légal.

Le tribunal administratif de Pau avait été saisi de recours contre un arrêté municipal de 2018 qui décidait pour la première fois d’un accès payant aux Fêtes de Bayonne, l’un des plus grands rassemblements festifs d’Europe, qui draine fin juillet près d’un million de visiteurs sur cinq jours. Une petite révolution pour des fêtes à l’accès gratuit depuis leur création en 1932.

Un périmètre du centre-ville avait alors été délimité et rendu payant pour les non-résidents (sauf les deux premiers jours), ces derniers devant s’acquitter d’un pass de 8 euros avec port d’un bracelet. Des fouilles étaient effectuées aux entrées de cette zone.

« Pas d’atteinte excessive à la liberté d’aller et venir » selon le tribunal

Le maire UDI Jean-René Etchegaray avait justifié cette mesure par le coût croissant de la sécurité des « festayres » (fêtards en gascon), en particulier depuis l'attentat de Nice en 2016. Un militant du PS bayonnais, associé à deux autres requérants, avait saisi la justice administrative.

Dans un communiqué mardi, le tribunal dit avoir estimé, suivant l’avis du rapporteur public à l’audience le 15 septembre, que les fêtes de Bayonne « revêtent le caractère d’une manifestation culturelle » au sens du Code des collectivités territoriales. A ce titre, elles peuvent « légalement être soumises à l’instauration » d’un droit d’accès payant « à certaines voies ou certains secteurs de la commune », droit d’accès qui ne porte « pas d’atteinte excessive à la liberté d’aller et venir, ni à la liberté de commerce et d’industrie ».

D’autres villes songent à instituer un périmètre payant pour leurs fêtes

Dans son jugement daté du 29 septembre, le tribunal indique en outre que les élus « avaient disposé d’une information suffisante pour se prononcer en connaissance de cause sur le tarif », et que ce droit d’accès, « une taxe, et non une redevance », n’avait pas à être proportionné au service rendu.

Le tribunal a par contre annulé deux points techniques mineurs de l’arrêté : l’un par lequel le conseil municipal autorise le maire de Bayonne à signer les conventions avec les sociétés chargées de la vente de bracelets, car cette compétence lui avait déjà été déléguée. L’autre sur la gratuité des bracelets pour le personnel permanent des établissements situés dans le périmètre payant, mais pas les temporaires. Or cette disposition n’a jamais été appliquée, et a été étendue aux saisonniers par un autre arrêté, a souligné la mairie.

La décision du tribunal administratif était attendue avec intérêt, notamment par d’autres villes songeant également à instituer un périmètre payant pour leurs fêtes. Même si en ce qui concerne 2020, des férias ont été annulées pour cause de Covid dans de nombreuses villes du Sud comme Mont-de-Marsan, Dax ou Nîmes.