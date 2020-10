ENQUETE Ce mardi après-midi, des enquêteurs de la police, le procureur et l'avocate de la famille de Steve Maia Caniço ont arpenté le quai Wilson

Une reconstitution dans l'affaire Steve Maia Caniço a eu lieu mardi après-midi à Nantes — S. Salom Gomis/ AFP

La reconstitution, qui s’est déroulée ce mardi quai Wilson à Nantes, vise à déterminer à la minute près le moment où le jeune homme de 24 ans a chuté dans la Loire.

Un élément très important « pour pouvoir entamer le débat autour des responsabilités », a expliqué Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes,

Un mannequin beige vêtu de noir pour reproduire le moment de la chute. Une reconstitution de l'affaire Steve Maia Caniço a débuté mardi en début d’après-midi à Nantes pour déterminer « à la minute près » le moment où le jeune homme de 24 ans a chuté dans la Loire le soir de la Fête de la musique en 2019. « Nous essayons de déterminer la minute précise à laquelle Steve Maia Caniço est tombé dans la Loire parce que cet élément est très important pour pouvoir entamer le débat autour des responsabilités », a expliqué Philippe Astruc, le procureur de la République de Rennes, où l’affaire a été dépaysée à l’automne 2019.

« Ce n’est pas la même chose si Steve Maia Caniço est tombé, comme d’autres, dans la Loire avant l’intervention de la police, au moment même de l’intervention, quelques minutes après l’intervention ou plus tard », a-t-il détaillé depuis le quai Wilson. C’est sur ce quai qui surplombe la Loire de plusieurs mètres que le jeune animateur périscolaire était venu danser lors d’une soirée électro qui s’est terminée par des tirs de gaz lacrymogènes dans la nuit du 21 au 22 juin 2019. Son corps avait été retrouvé dans le fleuve plus d’un mois plus tard.

« Un élément évidemment central »

« Nous avons un minutage assez précis des autres éléments : le moment où il y a eu l’intervention de la police, le moment où il y a eu les lancements de grenades lacrymogènes, donc il nous manque cet élément de savoir à quel moment (…) Steve Maia Caniço est tombé dans la Loire, c’est un élément évidemment central », a expliqué le procureur. Durant l’après-midi, des enquêteurs de la police, le procureur et l’avocate de la famille de Steve Maia Caniço ont arpenté le quai Wilson.

Trois informations judiciaires « contre X » sont instruites à Rennes. L’une pour « homicide involontaire » concernant le décès de Steve Maia Caniço, l’autre pour « mise en danger de la vie d’autrui », concernant l’intervention policière, et la troisième, pour violences sur « personne dépositaire de l’autorité publique » s’agissant de la prise à partie des forces de l’ordre.