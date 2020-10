Le girafon est né le 28 septembre à 16h34 au zoo d'Amnéville. — Zoo d'Amnéville

57 kilos, 1,75 m... Non, ce ne sont pas vos mensurations rêvées après une heure de footing ! Mais plutôt celles du bébé girafe né le 28 septembre au zoo d’Amnéville, en Moselle. Précisément, il s’agit d’une femelle d’une espèce rare, la « girafe de Rothschild », qui compte moins de 1.600 individus à l’état sauvage au Kenya et en Ouganda.

« Un girafon, c’est une première pour nous ! En trente ans, le parc animalier a connu

des milliers de naissances, mais une première c’est toujours émouvant », a réagi Thomas Grangeat, éthologue et le responsable pédagogique du lieu. « Il faut être vigilant, ce sont des espèces fragiles. Nous avons donc rapidement procédé aux examens d’usage pour s’assurer de sa bonne constitution et lui administrer quelques soins », a ajouté le vétérinaire-chef Alexis Maillot.

Il s'est dressé sur ses pattes deux heures à peine après avoir vu le jour. - Zoo d'Amnéville

La nouvelle née se porte bien et gambade déjà selon le zoo, qui va lancer un vote sur son site et les réseaux sociaux pour la baptiser. Une idée ? Petit indice, sa maman s’appelle Liana et mesure environ 5 mètres. La taille que devrait atteindre le bébé girafe vers ses 7 ans.