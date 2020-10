Saint-Martin-Vésubie est désormais accessible par voie terrestre. — FRANCK SPIRE/SIPA

Le président de la République doit se rendre dans les Alpes-Maritimes mercredi.

Des pistes ont été aménagées pour permettre un accès terrestre dans les vallées de la Vésubie et de la Tinée.

Des réservoirs vont être acheminés par hélicoptère pour rétablir l’eau courante d’ici 48 heures.

Le président Emmanuel Macron devrait se rendre dans les zones sinistrées par la tempête Alex dès ce mercredi. « Je me suis longuement entretenu avec le président de la République et je peux vous annoncer qu’il viendra dans les Alpes-Maritimes mercredi après-midi à l’issue du Conseil des ministres », a affirmé Christian Estrosi, le maire de Nice et président de la métropole Nice Côte d’Azur, au cours d’un point presse ce lundi.

Deux morts, vingt disparus

Le bilan provisoire des violents orages et des crues qu’ils ont générés est lourd. Deux corps sans vie ont déjà été retrouvés et 20 personnes au moins n’ont plus donné signe de vie, laissant craindre le pire. Au total, 703 personnes ont été mises en sécurité lors d’opérations de sauvetages. Dans les communes sinistrées du territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, 246 personnes ont été évacuées par hélicoptère.

Près de 8.000 foyers encore privés d’électricité

Le réseau électrique est progressivement rétabli dans les zones sinistrées, notamment avec l’installation de générateurs. Près de 8.000 foyers restent sans électricité ce lundi matin, dont 3.155 dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie. Quarante groupes électrogènes ont été branchés. Sur le territoire de la métropole Nice Côte d’Azur, des groupes ont été installés à Roquebillière, Venanson, Saint-Martin-Vésubie et Belvédère.

60 % des habitants du haut pays sans eau potable

Les crues ont détruit plusieurs stations de production eau potable et une partie des canalisations. Sur l’ensemble des zones sinistrées, 38 tonnes d’eau ont été distribuées dimanche. Ce lundi, « 60 % des habitants haut pays sont encore privés d’eau », précise Christian Estrosi. Ils sont ravitaillés en bouteilles d’eau et par camions-citernes en attendant l’installation de cuves de plusieurs centaines de mètres cubes. Ces cuves doivent être acheminées par hélicoptère et raccordées au réseau. L’objectif est de rétablir l’eau potable au robinet d’ici à mercredi soir pour la majorité des habitants.

Les accès terrestres rétablis dans la Vésubie et la Tinée

Il est désormais possible de rejoindre tous les villages des vallées de la Vésubie et de la Tinée. Des pistes ont été tracées ou remises en état. Réservées aux véhicules de secours et de service, elles permettent de circuler, y compris jusqu’à Saint-Martin-Vésubie depuis ce lundi en fin de matinée souligne Christian Estrosi. Les 30 résidents de l’EHPAD de Saint-Martin-Vésubie devraient ainsi pouvoir être transportés vers l’EHPAD de Lantosque.

Dans la Roya, seule la commune de Breil-sur-Roya est pour l’instant accessible par la route, via Sospel, et par le train. Fontan, Saorge, Saint-Dalmas-de-Tende et Tende restent isolées, et ne peuvent être ravitaillées que par hélicoptère.