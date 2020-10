INTEMPERIES Au plus fort de la tempête, près de 120.000 foyers se sont retrouvés dans le noir dans la nuit de jeudi à vendredi

Les techniciens d'Enedis ont été pied d'œuvre tout le week-end en Bretagne. — Loïc Venance / AFP

Après le passage de la tempête Alex, la Bretagne en a fini avec les coupures d’électricité. Le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité Enedis a annoncé un retour à la normale dimanche vers 20h dans la région.

« Grâce à une mobilisation d’ampleur sur l’ensemble du territoire, et particulièrement dans le Morbihan qui a été très touché par la tempête, Enedis annonce un retour à la normale sur le réseau électrique breton », indique Enedis dans un communiqué. Au plus fort de la tempête, près de 120.00 foyers ont été privés de courant dans la nuit de jeudi à vendredi en Bretagne.

Les pompiers des Côtes-d’Armor ont par ailleurs été très sollicités au cours du week-end avec plus de 840 interventions liées aux intempéries, notamment dans les secteurs de Paimpol et Saint-Brieuc. Aucun blessé grave n’est à signaler.

Des trombes d’eau se sont abattues sur Saint-Brieuc

Météo-France avait levé dimanche matin la vigilance orange pluies inondations dans le département. « Pour l’ensemble de l’épisode Alex, les cumuls de pluies entre jeudi soir et samedi soir sont exceptionnels, avoisinant les 150 mm sur le nord-ouest des Côtes d’Armor, et souvent plus de 100 mm ailleurs », a indiqué Météo-France dans un communiqué. Il a ainsi plu 151 mm d’eau à Saint-Brieuc alors que la moyenne mensuelle pour le mois d’octobre est de 82 mm.

Dans le Finistère voisin, « depuis le début de la tempête, les pompiers sont intervenus à 394 reprises, notamment pour des menaces de chutes d’arbres, de câbles électriques ou de matériaux », a indiqué la préfecture dans un communiqué. Cet épisode météorologique a fait une victime, « un jeune homme décédé à Brest vendredi qui circulait en scooter et sur lequel est tombé une branche d’arbre », d’après la même source.