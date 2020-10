Eric Zemmour à la convention de la droite, le 28 septembre 2019. — CORET PHOTOS/SIPA

Les plaintes contre Eric Zemmour s’accumulent. Après les départements de la Loire-Atlantique, du Gers ou des Landes, le conseil départemental du Finistère a annoncé samedi avoir à son tour déposé plainte contre le polémiste à la suite de propos controversés sur les migrants mineurs à la télévision. « Ces propos racistes, tout simplement abjects, constituent une incitation à la haine et portent atteinte non seulement aux mineurs accueillis, mais à notre République et à nos valeurs, qui fondent la cohésion nationale », a indiqué la présidente du conseil départemental, Nathalie Sarrabezolles.

Le racisme & la distillation de la peur doivent être combattus sans relâche. Comme de nombreux autres Départements de gauche, le Département du Finistère porte plainte contre E #Zemmour et dénonce les marchands de haine qui bradent honneur de la France et valeurs républicaines. pic.twitter.com/Wz0SkNCuu1 — N Sarrabezolles (@NSarrabezolles) October 3, 2020

L’élue socialiste critique également la chaîne d'information CNews où le polémiste a tenu ces propos. « Je dénonce également la complicité de certaines chaînes de télévision, comme CNews, qui vivent grassement en bradant notre honneur pour faire de l’audience avec ce chroniqueur raciste et anti-républicain », ajoute Nathalie Sarrabezolles.

Une enquête ouverte par le parquet de Paris

Déjà condamné pour les mêmes motifs à 10.000 euros d’amende, Eric Zemmour a asséné mercredi soir que les mineurs migrants sont « voleurs », « assassins » et « violeurs », après l'attentat perpétré la semaine dernière devant les ex-locaux de Charlie Hebdo.

Plusieurs plaintes ont été déposées contre Eric Zemmour pour ses déclarations et le parquet de Paris a décidé d’ouvrir une enquête à son encontre, notamment pour « provocation à la haine raciale ».