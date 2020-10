Jean Castex aura bien besoin d'un parapluie dans les Alpes-Maritimes. — Alfonso Jimenez//SIPA

Jean Castex a indiqué samedi qu’il se rendrait dans les Alpes-Maritimes, théâtre de graves intempéries, « dès que les conditions opérationnelles le permettront », alors que neuf personnes au moins étaient portées disparues après des pluies diluviennes et des crues brutales.

« Je me rendrai auprès de nos forces de sécurité et secours dans les Alpes-Maritimes avec le ministre de l’Intérieur, dès que les conditions opérationnelles le permettront. L’État est aux côtés des sinistrés et de tous ceux qui leur portent secours avec courage et dévouement », a annoncé le chef du gouvernement sur Twitter.

« La situation est catastrophique dans certaines communes »

Emmanuel Macron a également indiqué sur les réseaux sociaux que toutes ses pensées allaient « aux victimes de la tempête Alex, à leurs proches ». « Partout l’Etat est aux côtés des élus pour aider les Français. Ensemble nous surmonterons cette épreuve. Immense gratitude aux pompiers, gendarmes, policiers et à l’ensemble des forces engagées sur le terrain », a ajouté le chef de l’Etat.

Des centaines de pompiers restent mobilisés samedi pour retrouver huit personnes portées disparues au lendemain des pluies diluviennes qui ont provoqué des crues brutales dans l’arrière-pays de Nice, dans les vallées de la Roya, dans la zone de Tende et dans la vallée de la Vésubie, enclavées dans des zones montagneuses du massif des Alpes. « La situation est catastrophique dans certaines communes », a indiqué à l’AFP Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes.