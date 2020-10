Le Palais Bourbon, siège de l'Assemblée nationale, le 14 juillet 2020 à Paris — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

L’exemplarité des députés fait souvent l’objet de débats sur Facebook.

Depuis quelques jours, une publication reproduite par plusieurs utilisateurs accuse les élus de ne pas porter de masque au sein de la buvette de l’Assemblée nationale. L’établissement ne subirait pas ailleurs aucune mesure restrictive.

Cette publication est trompeuse et comprend de fausses informations.

La buvette et le restaurant de l’Assemblée nationale ne connaissent « pas de fermeture » pour lutter contre la propagation du coronavirus. Les députés y évoluent « debout sans masques ». C’est ce que prétend dénoncer, photo à l’appui, une publication partagée près de 5.000 fois sur Facebook au cours des derniers jours.

Problème : la plupart des éléments sont faux.

Cette publication a été partagée près de 5.000 fois sur Facebook - Capture d'écran

Commençons par la photo. Comme le relèvent plusieurs internautes dans les commentaires, ce cliché, l’un des rares à avoir été pris au sein de la buvette de l’Assemblée nationale, a été pris il y a plus de dix ans. Il ne montre donc pas la buvette en pleine épidémie de coronavirus. Debout au centre de l’image, Bernard Accoyer, ancien président de l’Assemblée nationale, n’est d'ailleurs plus député depuis 2012.

Le cliché a été pris en 2010 par le photographe français Baptise Giroudon, auteur de plusieurs reportages politiques. Il a été republié pour accompagner un article paru en juillet 2019 dans Paris Match, intitulé « La nouvelle cuisine du pouvoir », et est assorti de cette légende : « La buvette de l’Assemblée nationale, un lieu interdit à toute personne non élue. Ici, en 2010. »

Contacté par le journal Le Monde, le photojournaliste précise avoir pris cette photo dans le cadre d’un reportage « dans les coulisses de l’Assemblée ». « On a passé une grosse semaine, nuit et jour, à l’Assemblée nationale. On est les seuls à être rentrés dans cette buvette et à avoir pu y faire des photos », explique Baptiste Giroudon au quotidien.

La buvette de l’Assemblée ferme à 22 heures

Examinons à présent sur les affirmations de cette publication devenue virale au cours des derniers jours. « La buvette et le restaurant de l’Assemblée Nationale ne subiss[ent] pas de fermeture » ? C’est inexact. Comme l'a révélé Libération, la Buvette des parlementaires ferme à 22 heures depuis lundi. « C’est ce que nous avons décidé pour nous aligner sur la situation parisienne », détaille le député LREM Florian Bachelier à 20 Minutes. En effet, depuis lundi, l’ensemble des bars à Paris et dans les départements de la petite couronne doivent baisser le rideau à 22 heures. Des restrictions supplémentaires pourraient toutefois survenir en début de semaine prochaine.

« La buvette aurait pu rester ouverte, car c’est un lieu de restauration pour les députés, qui siègent souvent jusque tard dans la soirée dans l’hémicycle. Mais nous avons pris cette décision pour des raisons d’exemplarité », précise celui qui est l’un des trois questeurs de l’Assemblée nationale, députés chargés des questions d’administration intérieure du Palais-Bourbon – budget de l’Assemblée, personnel, locaux, matériel… La fermeture à 22 heures s’applique aux autres buvettes, dont celle des journalistes, précise Florian Bachelier.

Un « food truck » au Palais-Bourbon

Concernant les restaurants de l’Assemblée nationale, comme c’est toujours le cas pour à l’heure actuelle à Paris et les départements de la petite couronne, ceux-ci restent ouverts avec respect des mesures sanitaires, explique le député. « Les mesures de distanciation sociale conduisent d’ailleurs à une diminution de leur capacité. Un food truck a donc été installé sur le site de l’Assemblée nationale, entre la cour Montesquieu et la questure », souligne le député LREM.

Ces dispositions font partie d’un ensemble de mesures prises par les questeurs Florian Bachelier, Laurianne Rossi (LREM) et Eric Ciotti (LR) pour lutter contre la diffusion du coronavirus au Palais-Bourbon en cette rentrée, avec notamment le recours accru au télétravail pour les collaborateurs parlementaires et les agents de l’Assemblée nationale ou encore le recours à la visioconférence pour les réunions des commissions.